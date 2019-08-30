Пенс произнесет в Варшаве речь в годовщину начала Второй мировой войны вместо Трампа

ВАРШАВА, 30 августа. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс вместо американского лидера Дональда Трампа произнесет в польской столице речь на церемонии, посвященной 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Об этом сообщил в пятницу Польскому агентству печати глава кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский.

По его словам, из-за отмены визита Трампа программа мероприятий 1 сентября не меняется. На площади Пилсудского в центре Варшавы выступят с речью президенты Польши, ФРГ и вице-президент США. "Мы выслушаем послание из уст Майкла Пенса. Это будет послание США", - сказал Щерский.

Как добавил представитель польского Президентского дворца, не исключено, что из-за отмены визита Трампа некоторые другие делегации из разных стран изменят свой состав. Ранее об участии в годовщине заявили представители 40 стран. В Варшаву должны были приехать 20 президентов. На данный момент официально подтвержден только приезд президентов ФРГ и Украины - Франка-Вальтера Штайнмайера и Владимира Зеленского.

Касаясь программы двусторонних польско-американских переговоров, которые планировались с участием Трампа 2 сентября, Щерский указал, что повестка этого дня будет пересмотрена. Как информировала канцелярия польского лидера, ведутся переговоры с американской стороной.

Трамп должен был посетить Польшу с 1 по 2 сентября. Предполагалось, что 1 сентября Трамп примет участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны. 2 сентября должны были состояться переговоры с польским руководством. Было запланировано обсуждение сотрудничества двух стран в области безопасности, экономического и энергетического взаимодействия.