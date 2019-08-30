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МИД Турции: Москва заверила, что ВС Сирии не будут нападать на позиции Анкары в Идлибе

При освобождении города Хан-Шейхун 19 августа сирийская авиация нанесла удар по турецкой колонне

ТАСС, 30 августа. Россия дала Турции гарантии того, что сирийские войска не будут атаковать турецкие наблюдательные пункты в провинции Идлиб. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Россия заверила нас, что силы сирийского режима не будут нападать на наши наблюдательные посты в Идлибе", - приводит его слова газета Milliet.

19 августа армейская колонна ВС Турции подверглась обстрелу в этом регионе, когда направлялась на усиление наблюдательного пункта номер девять. Конвой двигался по трассе Алеппо - Дамаск и, как считает МИД Сирии, мог доставлять оружие оппозиции в городе Хан-Шейхун, на который в то время наступала сирийская армия. Удар, по заявлению Минобороны Турции, нанесла сирийская авиация.

В 2017 году в провинции Идлиб и пограничных районах Алеппо, Латакии и Хамы была создана северная зона деэскалации. На ее территории действует сейчас 12 наблюдательных постов турецкой армии.

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ТурцияЧавушоглу, Мевлют
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