СМИ: ВВС Израиля вторглись в небо Ливана

БЕЙРУТ, 30 августа. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС вторглись в пятницу в воздушное пространство Ливана и совершают разведывательные полеты на пониженной высоте над южными районами страны. Как сообщило агентство Al-Watania , израильские самолеты имитировали воздушные атаки на населенные пункты, расположенные в окрестностях города Тир и рядом с мысом Эн-Накура.

Пилоты преодолели звуковой барьер, вызвав сильные воздушные хлопки над местностью.

В среду военнослужащие ливанской армии открыли огонь по трем израильским беспилотным летательным аппаратам, нарушившим границу. Один из беспилотников появился в небе над пограничным районом Эдейса, а два других поблизости от города Кафр-Кила. Открытый с земли интенсивный огонь заставил БПЛА повернуть обратно в сторону Израиля. Командование ВС Ливана ранее отдало приказ войскам, размещенным на юге страны, сбивать БПЛА противника, вторгающиеся в воздушное пространство Ливана.

Во вторник Высший совет обороны Ливана, заседание которого состоялось под председательством президента Мишеля Ауна, подтвердил "право ливанцев использовать все средства для отражения израильских нападений".

МИД республики направил жалобу в Совет Безопасности в ответ на неоднократные нарушения Израилем режима прекращения огня, установленного на совместной границе резолюцией 1701 СБ ООН после конфликта в 2006 году. По данным внешнеполитического ведомства Ливана, израильские ВВС и ВМС за два месяца 481 раз вторгались в воздушное и морское пространство страны.

Израильские военные оправдывают разведывательные полеты над Ливаном необходимостью следить за передвижениями бойцов шиитской вооруженной милиции "Хезболлах", которые воюют в соседней Сирии на стороне правительственной армии.