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Ситуация на Корейском полуострове

СМИ: ВВС США второй раз за неделю совершили полет вблизи границы КНДР

По данным агентства Yonhap, самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint был замечен в Южной Корее в небе над Сеулом и соседним городом Инчхоном

ТАСС, 30 августа. Разведывательный самолет ВВС США второй раз за неделю совершил полет вблизи межкорейской границы. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap.

По его данным, самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint был замечен в Южной Корее в небе над Сеулом и соседним городом Инчхоном неподалеку от границы с КНДР.

29 августа самолет Boeing RC-135V совершил аналогичный полет над южнокорейской столицей и вдоль границы с КНДР.

В этом августе КНДР осуществила пять ракетных пусков, последний из которых прошел в минувшую субботу.

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СШАКНДРСитуация на Корейском полуострове
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