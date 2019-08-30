Facebook заблокировал аккаунт Вадима Рабиновича после его публикации об обмене с Россией

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Социальная сеть Facebook заблокировала страницу депутата Рады и сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадима Рабиновича после публикации опровержения якобы состоявшегося обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. Об этом сообщил помощник депутата, журналист Владимир Кацман на своей странице в Facebook.

"Сообщаю, что после публикации на своем аккаунте в Facebook опровержения некоторых сообщений о якобы уже состоявшемся обмене пленными и их прилете в Киев, фейсбук-страница народного депутата Украины, сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадима Рабиновича заблокирована без объяснений на 30 дней", - написал он. Помощник заявил, что пока не удалось разобраться с причиной такого решения соцсети.

Этой ночью украинские СМИ распространили информацию, что обмен удерживаемых лиц между РФ и Украиной произойдет в пятницу. Однако уже утром офис президента Украины опроверг информацию, что процесс взаимного обмена удерживаемых лиц между Киевом и Москвой завершен. Позже в Службе безопасности Украины также заявили, что обмен не состоится в пятницу, а его окончательная дата пока не определена.