Зеленский обеспокоен намерением США и Франции пригласить Россию на следующий саммит G7

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность в связи с недавним обсуждением президентами Франции и США намерения пригласить Россию на следующий саммит "семерки" в Соединенных Штатах в 2020 году. Об этом, как сообщает в пятницу пресс-служба офиса президента, Зеленский заявил в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который состоялся 29 августа.

В то же время, отмечается в сообщении, президент Украины "приветствовал позицию участников саммита в Биаррице (24-26 августа) о невозможности возвращения России на эту международную площадку в условиях войны в Донбассе и российской оккупации Крыма".

Стороны также обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе. Макрон в свою очередь подтвердил намерение провести встречу в нормандском формате в ближайшее время.

Беседа двух лидеров продолжалась около полутора часов.