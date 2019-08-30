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Зеленский обеспокоен намерением США и Франции пригласить Россию на следующий саммит G7

Президент Украины также приветствовал позицию участников саммита в Биаррице о невозможности возвращения России на международную площадку "в условиях войны в Донбассе и российской оккупации Крыма"

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность в связи с недавним обсуждением президентами Франции и США намерения пригласить Россию на следующий саммит "семерки" в Соединенных Штатах в 2020 году. Об этом, как сообщает в пятницу пресс-служба офиса президента, Зеленский заявил в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который состоялся 29 августа.

В то же время, отмечается в сообщении, президент Украины "приветствовал позицию участников саммита в Биаррице (24-26 августа) о невозможности возвращения России на эту международную площадку в условиях войны в Донбассе и российской оккупации Крыма".

Стороны также обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе. Макрон в свою очередь подтвердил намерение провести встречу в нормандском формате в ближайшее время.

Беседа двух лидеров продолжалась около полутора часов.

Теги
УкраинаСШАРоссияФранцияМакрон, ЭмманюэльЗеленский, Владимир Александрович
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