Представители Южной Осетии и Грузии обсуждают ситуацию с блокпостом на границе

ЦХИНВАЛ, 30 августа. /ТАСС/. Встреча предстставителей Южной Осетии и Грузии с участниками формата Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) проходит в пятницу на границе двух стран, где после возведения грузинской стороной полицейского блокпоста обострилась ситуация. Об этом ТАСС сообщили аппарате полпреда представителей формата МПРИ.

"По предложению югоосетинской стороны на границе, где стоит грузинский блокпост, проходит техническая встреча с участниками формата МПРИ", - сказал собеседник агентства.

На текущей неделе Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста (Цнелис). Накануне глава делегации Южной Осетии в рамках МПРИ Егор Кочиев заявил, что республика поставила условие - "убрать пост до шести утра (30 августа) либо с югоосетинской стороной будут предприняты все предусмотренные законом меры".

Делегация Южной Осетии в четверг покинула встречу в формате МПРИ из-за отказа Грузии пойти на компромисс в вопросе возведения блокпоста.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 27 августа посетил село Уисто и заверил местных жителей, что охрана границы будет усилена. На следующий день югоосетинская сторона выставила у населенного пункта дополнительные блокпосты.