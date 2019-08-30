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Минобороны Турции сообщило, что поставка второй партии С-400 завершится в сентябре

Министр обороны страны Хулуси Акар заявил, что доставка элементов российских ЗРС идет по плану

ТАСС, 30 августа. /ТАСС/. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что процесс доставки в страну элементов российских ЗРС С-400 идет по плану. Транспортировка второй батареи комплекса завершится в середине сентября.

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"Как вы знаете, мы получили первый дивизион - в нем две батареи. Первую мы получили, и сейчас идет ее развертывание. Поставка второй батареи началась недавно. Все идет по плану", - сказал министр в эфире телеканала NTV. Он добавил, что "никаких проблем с поставкой нет".

27 августа начались поставки второй батареи С-400 в Турцию. Элементы комплекса на регулярной основе доставляются военно-транспортными самолетами на авиабазу Мюртед в Анкаре.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне.

Поставка компонентов первого дивизиона С-400 (первой батареи) была осуществлена с 12 по 25 июля. 30 военно-транспортных самолетов доставили элементы ЗРС на авиабазу Мюртед в Анкаре.

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