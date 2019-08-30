Шотландский суд отказался наложить запрет на решение о приостановке работы парламента

ЛОНДОН, 30 августа. /ТАСС/. Суд Шотландии отказался удовлетворить требование межпартийной группы, состоящей из 75 депутатов Палаты общин и членов Палаты лордов парламента Соединенного Королевства, наложить временный судебный запрет на решение премьер-министра Бориса Джонсона о приостановке работы законодательного органа Великобритании. Об этом в пятницу сообщила вещательная корпорация Би-би-си .

Запрос был отклонен судьей Реймондом Доэрти, который не выявил "убедительных оснований" для применения временного запрета пророгации (отсрочки заседаний парламента), которую некоторые парламентарии считают незаконной. Таким образом, суд в Эдинбурге принял решение дождаться сначала проведения полного слушания по этому делу, которое состоится 6 сентября.

Противники Brexit запустили аналогичные юридические процедуры в Лондоне и Белфасте в попытке не допустить приостановки работы парламента.

Королева Елизавета II официально одобрила в среду приостановку работы парламента Великобритании по запросу Джонсона. Отсрочка заседаний парламента должна вступить в силу 9-12 сентября и продлиться до 14 октября. Британский премьер при этом отверг утверждение, что данный шаг направлен на то, чтобы помешать депутатам заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Джонсон, который обещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из нее положение о "бэкстопе" (режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit).