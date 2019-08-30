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Обновлено 

Могерини заявила, что страны ЕС должны ввести безвизовый режим с непризнанным Косово

Она добавила, что все требования для отмены виз были выполнены

ХЕЛЬСИНКИ, 30 августа. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини считает, что для стран Евросоюза пришло время отменить визы для самопровозглашенной республики Косово. Такое мнение она выразила в пятницу министрам иностранных дел ЕС в Хельсинки на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств сообщества.

"Я заявила Совету ЕС (на уровне глав МИД), что пришло время принять это решение. Я уверена, то пришло время, чтобы граждане Косово смогли этим воспользоваться, поскольку все требования для отмены виз были выполнены", - заявила она.

Независимость Косово не признают пять из 28 стран ЕС.

Теги
СербияМогерини, Федерика
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