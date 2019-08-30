{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Турция ведет переговоры с Россией по вопросу приобретения истребителей

Российские многофункциональные истребители, разрабатываемые "ОКБ Сухого" Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Российские многофункциональные истребители, разрабатываемые "ОКБ Сухого"
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 30 августа. Турция ведет переговоры с Россией по вопросам возможного приобретения российского вооружения, в том числе и по теме истребителей ОКБ Сухого. Об этом в пятницу сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, чье заявление передал телеканал NTV.

"Наше сотрудничество с РФ [в сфере закупок вооружения] уже реализуется в рамках контракта по [зенитным ракетным системам] С-400. Но после того, что мы увидели на выставке [МАКС-2019], наши ведомства - Минобороны, Управление оборонной промышленности - продолжили переговоры с российской стороной", - сообщил президент, отвечая на вопрос, были ли предприняты дальнейшие шаги после того, как в Москве Эрдогану представили истребитель Су-57.

Теги
ТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
Медведчук: есть уверенность, что в ближайшее время произойдет обмен удерживаемыми лицами
Читать полностью