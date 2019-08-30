В Совете Европы ожидают выплату долга России по взносам "в ближайшие дни"

ПАРИЖ, 30 августа. /ТАСС/. Совет Европы ожидает, что выплата Россией €54,6 млн в бюджет организации будет осуществлена в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщил в пятницу пресс-секретарь генерального секретаря Совета Европы Даниэль Хольтген.

"Из контактов с российской стороной мы поняли, что выплата будет осуществлена в самые ближайшие дни", - сказал Хольтген. Он особо подчеркнул, что решение вопроса о выплатах "означает полную интеграцию России во все сектора деятельности организации, включая и Парламентскую ассамблею Совета Европы". "Это также означает, что Совет Европы сможет работать теперь в нормальном режиме, прекратив действие плана мер по частичному сокращению финансирования, как это было ранее", - сказал представитель Совета Европы.

В четверг премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга Российской Федерации по взносам в Совет Европы за 2017-2018 годы. Глава правительства распорядился принять предложение МИД России о погашении в 2019 году за счет средств федерального бюджета задолженности по членским взносам РФ в бюджеты органов СЕ за 2017-2018 годы в размере €54,6 млн.

26 июня 2019 года участники сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. 2 июля стало известно о выплате Москвой взноса в бюджет Совета Европы за 2019 год.