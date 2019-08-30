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В Совете Европы ожидают выплату долга России по взносам "в ближайшие дни"

Генеральный секретарь Совета Европы Даниэль Хольтген подчеркнул, что решение этого вопроса означает "полную интеграцию России во все сектора деятельности организации", включая Парламентскую ассамблею

ПАРИЖ, 30 августа. /ТАСС/. Совет Европы ожидает, что выплата Россией €54,6 млн в бюджет организации будет осуществлена в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщил в пятницу пресс-секретарь генерального секретаря Совета Европы Даниэль Хольтген.

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"Из контактов с российской стороной мы поняли, что выплата будет осуществлена в самые ближайшие дни", - сказал Хольтген. Он особо подчеркнул, что решение вопроса о выплатах "означает полную интеграцию России во все сектора деятельности организации, включая и Парламентскую ассамблею Совета Европы". "Это также означает, что Совет Европы сможет работать теперь в нормальном режиме, прекратив действие плана мер по частичному сокращению финансирования, как это было ранее", - сказал представитель Совета Европы.

В четверг премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга Российской Федерации по взносам в Совет Европы за 2017-2018 годы. Глава правительства распорядился принять предложение МИД России о погашении в 2019 году за счет средств федерального бюджета задолженности по членским взносам РФ в бюджеты органов СЕ за 2017-2018 годы в размере €54,6 млн.

26 июня 2019 года участники сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. 2 июля стало известно о выплате Москвой взноса в бюджет Совета Европы за 2019 год.

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