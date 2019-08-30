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Представитель президента Чехии возмущен решением закрыть брезентом памятник Коневу в Праге

Иржи Овчачек призвал политиков, прокуратуру и полицию "воспрепятствовать злу", которое, по его словам, представляет решение властей шестого района Праги

ПРАГА, 30 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек выразил возмущение решением властей района Прага-6 закрыть брезентом установленный на находящейся на его административной территории площади Интербригады памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Об этом он написал в пятницу в Twitter.

"Скульптура освободителя лагеря смерти Освенцим закрыта брезентом, - подчеркнул он. - Такой [стала] Чехия [в представлении общественности] из-за решения одного нелюдя".

Также Овчачек призвал политиков, прокуратуру и полицию "воспрепятствовать злу", которое, по его словам, представляет решение властей шестого пражского района.

Главным инициатором сокрытия под брезентом от глаз общественности памятника полководцу стал руководитель муниципалитета Праги-6 Ондржей Коларж. Он настаивает на устранении монумента под предлогом, что скульптура маршала регулярно подвергается осквернению вандалами. Последний раз это произошло 22 августа, когда хулиганы облили красной краской постамент и ее нижнюю часть, а также сделали оскорбительные надписи.

МИД РФ выразил протест посольству Чехии в Москве в связи с инцидентом. Через несколько дней общественные активисты частично отмыли монумент.

Памятник Коневу установили в Праге в 1980 году. Событие было приурочено к 35-й годовщине освобождения Праги от нацистов войсками 1-го Украинского фронта, которыми командовал Конев.

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