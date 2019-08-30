Эрдоган заявил, что два турецких наблюдательных пункта в Идлибе подверглись обстрелам

ТАСС, 30 августа. Два наблюдательных пункта ВС Турции в сирийской провинции Идлиб подверглись обстрелам. Об этом заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"9-й и 10-й наблюдательные посты [Турции] в Идлибе подверглись атакам. После нашей встречи с [президентом РФ Владимиром] Путиным были сделаны необходимые предупреждения [Дамаску]", - цитирует турецкого лидера Анатолийское агентство.

Эрдоган также подчеркнул, что ситуация в Идлибе развивается нежелательным для Турции образом: "События в Идлибе разворачиваются не так, как нам хотелось бы. Они провоцируют массовый приток сирийцев в Турцию".

Коснувшись вопроса о создании зоны безопасности на севере Сирии, Эрдоган отметил, что военные двух стран продолжают обсуждать детали проекта. "Ранее мы говорились с [президентом США Дональдом] Трампом о том, что ширина этой зоны составит 20 миль (около 32 км - прим. ТАСС). Затем американские военные захотели сузить зону. Скоро откроется Генассамблея ООН, в рамках которой мы с Трампом снова встретимся и обсудим эти вопросы", - добавил он.

Идлиб - единственный крупный регион Сирии, остающийся в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда из других районов страны могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся добровольно сложить оружие. В зону входит собственно провинция Идлиб и части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо.

Буферная зона в Сирии нужна Турции для возвращения туда сирийских беженцев и создания защитного пояса для турецкой границы. Анкара считает курдские формирования, действующие на севере Сирии, террористическими и представляющими угрозу нацбезопасности. В июле руководство республики начало активно заявлять о планах проведения новой военной операции к востоку от Евфрата в Сирии. Этот регион находится под контролем курдских формирований. Для реализации планов по созданию зоны безопасности 7 августа военные Турции и США договорились о создании в Сирии Центра проведения совместных операций.