Немецкий политик считает, что Западу нужен диалог с Россией, в том числе в рамках G8

БЕРЛИН, 30 августа. /ТАСС/. Европе и США нужен диалог с Россией, чтобы восстановить утраченное доверие, поскольку санкционное давление почти ничего не принесло. Об этом заявил ТАСС премьер-министр немецкой федеральной земли Бранденбург социал-демократ Дитмар Войдке.

"Европа и США нуждаются в диалоге с Россией. Именно сейчас - после разрушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - это актуально. Хорошо, что вновь существует возможность поддерживать диалог в рамках Совета Россия - НАТО или Совета Европы", - сказал политик, который также возглавляет бранденбургское отделение Социал-демократической партии Германии.

По его мнению, сторонам "нужно смотреть друг другу в глаза" и обсуждать насущные проблемы. Лишь тогда, по его словам, появится доверительная база. Если "держать на вооружении только лишь упреки", то добиться этого не удастся, уверен Войдке.

"Было бы хорошо, если бы Россия выполнила условия для возвращения в формат G8", - сказал он. По словам социал-демократа, это отвечает интересам стран G7. Однако сначала требуется добиться "видимого прогресса" в реализации минских соглашений по урегулированию на Украине.

Именно выполнение минского пакета документов он назвал предпосылкой для постепенной отмены санкций. "Факт в том, что политическое давление до сих пор практически ни к чему не привело. Это значит, что помогает один лишь диалог", - добавил Войдке.