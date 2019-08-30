Болтон считает, что народ Белоруссии должен сам определить степень интеграции с Россией

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что Белоруссия должна сама определить степень интеграции в отношениях с Россией. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью "Радио Свобода".

"Наша последовательная позиция заключалась в том, чтобы поддерживать суверенитет и независимость этих стран (бывших советских республик - прим. ТАСС). Каждая страна должна сама решать, - сказал он, отвечая на вопрос о циркулирующих слухах о возможном создании единого государства и озабоченностях США в этой связи. - Народ Белоруссии должен сам определить, чем для него являются отношения с Россией".

"Геостратегическая обстановка в этой части Европы, равно как и глобальные угрозы должны побуждать Белоруссию и США к диалогу там, где наши интересы совпадают", - отметил Болтон, положительно оценив состоявшуюся встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Белорусский лидер в четверг принял Болтона во Дворце Независимости в Минске. За последние 20 лет представитель администрации США столь высокого уровня не посещал Белоруссию.