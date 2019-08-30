В ДНР заявили, что обмен пленными в Донбассе может пройти в конце сентября

ДОНЕЦК, 30 августа. /ТАСС/. Обмен удерживаемыми лицами между Донецкой и Луганской народными республиками и Украиной может пройти в конце сентября, если Киев в срок выполнит все необходимые процедуры. Об этом в пятницу сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

"Мы надеемся, что украинская сторона выполнит свои обязательства и к концу сентября мы проведем обмен пленными. Киев просто не имеет права не выполнить договоренности, ведь за каждой цифрой стоят реальные люди: семьи, мамы, папы и дети, которым мы дали надежду и которые ждут освобождения удерживаемых", - приводит ее слова Донецкое агентство новостей.

Омбудсмен ДНР также призвала Киев не политизировать процесс обмена.

В ДНР 9 августа заявили о "полной готовности" к обмену. В частности, Морозова сообщала, что Киев подтвердил личности 102 человек, которые включены в список на обмен, в ДНР в свою очередь были готовы передать Украине 50 удерживаемых лиц. Однако 21 августа на встрече в Минске гуманитарная подгруппа контактной группы не смогла продвинуться в подготовке к обмену. Следующее заседание контактной группы состоится 4 сентября.

Последний крупный обмен удерживаемыми лицами в Донбассе прошел 27 декабря 2017 года. Украина тогда обменяла 233 задержанных на 73 украинских пленных. Стороны заявляли о готовности продолжить обмены в 2018 году, но с тех пор они не проводились.