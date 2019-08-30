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Зеленский предложил Раде наделить народ правом законодательной инициативы

Сейчас правом законодательной инициативы на Украине наделены президент, кабинет министров и депутаты

КИЕВ 30 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект поправок в конституцию о наделении граждан правом законодательной инициативы. Текст соответствующего документа опубликован на сайте Верховной рады.

"Законопроектом предлагается дополнить перечень субъектов права законодательной инициативы, определенных статьей 93 конституции Украины, таким субъектом, как народ", - говорится в сообщении.

Так, в случае принятия данных поправок в конституцию правом законодательной инициативы будут наделены не только президент, кабинет министров, депутаты, но и граждане Украины. Процедура, по которой украинцы будут реализовывать право законодательной инициативы, должна быть определена отдельным нормативным актом.

Зеленский во время выступления в четверг на первом заседании Верховной рады IX созыва заявил, что в числе основных задач народных избранников будет введение народовластия.

Согласно украинскому законодательству, изменения в конституцию должны вноситься на двух разных сессиях. В первом чтении законопроект должен быть одобрен простым большинством (226 народных депутатов), а во втором - 300 голосами.

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