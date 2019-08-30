СМИ: в результате двух атак в Адене погибли шесть человек

КАИР, 30 августа. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек погибли и восемь получил ранения в результате двух нападений в пятницу во временной столице Йемена городе Аден. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По поступающей информации, атаки были совершены в районах Дар-Саад и Шейх-Усман против контролирующих портовый город сил так называемого Пояса безопасности - элитного военизированного подразделения сепаратистского Южного переходного совета (ЮПС). В течение сегодняшнего дня его бойцы проводят рейды и облавы на сторонников исламистской партии "Аль-Ислах" - йеменского крыла ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ). Последние воюют на стороне проправительственных сил президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади, приняв активное участие в неудавшемся штурме Адена два дня назад.

Целью одной из вылазок был командующий "пояса" во временной столице Ваддах Омар Абдельазиз. Вместе с бойцами он патрулировал город, когда поблизости сработало самодельное взрывное устройство. Сам военачальник не пострадал, сообщалось о ранении пятерых его охранников.

7 августа в Адене, куда еще несколько лет назад из захваченной мятежниками-хуситами Саны перебралось руководство страны, начались вооруженные столкновения между проправительственными силами и сторонниками ЮПС, в финансовой и военной поддержке которого власти обвиняют Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Ожесточенные бои, в которых погибли около 40 человек и сотни были ранены, велись с применением тяжелых вооружений, а сепаратистам удалось взять под контроль госучреждения, армейские базы и президентский дворец. Южане требовали отстранить президента Хади, назвав его ставленником исламистов из "Аль-Ислах".

Через несколько дней после саудовского вмешательства сепаратисты формально согласились оставить занятые позиции и пойти на переговоры с властями, однако позднее захватили новые территории, в том числе в соседних провинциях. 28 августа лояльные правительству формирования заявили о том, что в результате развернутого наступления полностью заняли Аден. Сторонники ЮПС со своей стороны утверждают, что они удерживают город, а после того как штурм был отбит, перешли в контрнаступление и вернули контроль над Зинджибаром (административный центр провинции Абьян), потерянный за день до этого в боях с ислаховцами.