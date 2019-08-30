США закрывают безвизовый въезд россиянам на Гуам и Северные Марианские острова

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Американская администрация приняла решение отменить безвизовый режим въезда на Гуам и Северные Марианские острова на срок до 45 дней для граждан России. Об этом говорится в уведомлении Министерства внутренней безопасности (МВБ) США, которое было размещено в пятницу в электронном виде в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

Как следует из данного оповещения, оно будет опубликовано в печатном виде 3 сентября. Россияне лишатся права на безвизовый въезд на Гуам и Северные Марианские острова через 30 дней после этого. Вместе с тем МВБ готово будет рассматривать в индивидуальном порядке от граждан России прошения о разрешении на безвизовый въезд на Гуам и Северные Марианские острова "по неотложной причине гуманитарного характера или по причине существенной общественной пользы" от таких визитов, отмечается в извещении. Подписал его исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Кевин Макэлинэн.

Гуам и Северные Марианские острова являются заморскими территориями США. Решение о распространении на россиян режима безвизового въезда туда на срок до 45 дней с деловыми или туристическими целями было принято властями США в 2009 году. В силу оно вступило в 2012 году.