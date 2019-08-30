Погранслужба Южной Осетии начала "гуманитарную операцию" у села на границе с Грузией

ЦХИНВАЛ, 30 августа. /ТАСС/. Погранслужба Южной Осетии начала "гуманитарную операцию" в окрестностях приграничного села Уиста (Цнелис), где обострилась ситуация после выставления Грузией полицейского блокпоста, сообщил в пятницу Комитет госбезопасности республики. Характер операции не уточняется.

"В связи с провокационными действиями грузинской стороны на участке югоосетино-грузинской границы в Знаурском районе по решению верховного главнокомандующего республики Анатолия Бибилова силы и подразделения Пограничной службы КГБ РЮО приступили к осуществлению гуманитарной операции в окрестностях осетинского села Уиста (Цнелис). Гуманитарная операция носит исключительно мирный характер", - говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что "действия Пограничной слуужбы КГБ РЮО направлены на поддержание пограничного режима, обеспечение безопасности граждан республики и стабилизацию военно-политической обстановки в регионе".