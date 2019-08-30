США призвали Россию пресечь эскалацию на границе Южной Осетии и Грузии

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. США призывают Россию задействовать все каналы для предотвращения дальнейшей эскалации на границе Южной Осетии и Грузии. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

По ее словам, США следят за сообщениями о военном строительстве рядом с пограничной линией. Ортэгус вновь назвала Южную Осетию "оккупированным Россией грузинским регионом".

"Призываем все стороны избегать эскалации и работать для разрешения ситуации с Миссией наблюдателей ЕС и через механизм Женевских дискуссий [по безопасности в Закавказье], - отмечается в заявлении. - Призываем Россию задействовать все доступные каналы для предотвращения дальнейшей эскалации".