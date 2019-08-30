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Зеленский предложил внести в конституцию норму об импичменте президента в случае госизмены

Законопроект был зарегистрирован в Раде 29 августа и определен лидером страны как неотложный
Президент Украины Владимир Зеленский и спикер Рады Дмитрий Разумков AP Photo/Efrem Lukatsky
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский и спикер Рады Дмитрий Разумков
© AP Photo/Efrem Lukatsky

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский предложил внести в конституцию страны норму, позволяющую Верховной раде объявить импичмент главе государства в случае государственной измены. Об этом говорится в тексте проекта закона об особой процедуре устранения президента.

"Верховная рада может устранить президента с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления", - говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте Рады.

Законопроект был зарегистрирован в Раде 29 августа и определен президентом как неотложный.

29 августа Верховная рада IX созыва начала работу в пленарном режиме после состоявшихся в июле внеочередных выборов.

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