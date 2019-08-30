Генассамблея ООН приняла резолюцию по сотрудничеству с ШОС

ООН, 30 августа. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея ООН в пятницу без голосования приняла резолюцию по развитию взаимодействия с Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Соавторами резолюции выступили члены ШОС - Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

В принятом документе отмечается "конструктивная роль ШОС в деле обеспечения мира и устойчивого развития, содействия развитию регионального сотрудничества и укрепления добрососедских отношений".

Страны - члены ООН также поручили генеральному секретарю проводить регулярные консультации с руководителем ШОС с целью укрепления диалога, сотрудничества и координации организациями, а также "представить Генеральной Ассамблее на ее 75-й сессии доклад об осуществлении настоящей резолюции".

"[Генассамблея] предлагает специализированным учреждениям, организациям, программам и фондам системы ООН сотрудничать с ШОС в интересах совместного осуществления программ, направленных на достижение их целей", - отмечается в тексте принятого документа.

Советник российского постпредства Александр Попов, представивший в Генассамблее проект резолюции, отметил, что укрепление сотрудничества с ООН является важным вектором работы ШОС. "Традиционная широкая поддержка резолюции подтверждает то значение, которое придается поступательному развитию сотрудничества ООН и ШОС, - констатировал дипломат. - Убеждены, что она послужит плодотворной совместной работе двух организаций во имя безопасности и стабильности в мире".

"Россия в качестве председателя ШОС в 2019-2010 годах намерена энергично добиваться ее дальнейшей консолидации, повышения ее роли в международных и региональных делах, укрепления взаимодействия в области политики, безопасности, экономики и гуманитарного сотрудничества", - сообщил он.