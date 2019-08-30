Гапонцев и власти США согласовали ключевые условия по урегулированию спора в суде

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Власти США и российский ученый и предприниматель Валентин Гапонцев согласовали ключевые условия соглашения, которое позволит уладить судебный спор между двумя сторонами, касающийся включения россиянина в так называемый кремлевский список. Об этом свидетельствует официальный документ, размещенный в пятницу в электронной базе данных судебной системы США. Его копия имеется в распоряжении корреспондента ТАСС.

"Стороны договорились об основных условиях [соглашения] в результате процедуры примирения и рассчитывают подать соответствующие документы [в суд] на следующей неделе", - отмечается в совместном отчете о ходе переговоров.

Гапонцев, имеющий также американское гражданство, подал ранее иск к Министерству финансов США, протестуя против включения в "кремлевский список", состоящий из 114 должностных лиц России и руководителей госкомпаний, а также 96 бизнесменов, которых в документе называют "олигархами", близкими, по утверждению Вашингтона, к руководству в Москве.