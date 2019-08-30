Зеленский предложил вывести Нацгвардию Украины из подчинения Авакова

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Раде внести поправки в закон о Нацгвардии, исключив из схемы ее управления министра внутренних дел. Это следует из текста законопроекта, который опубликован на сайте украинского парламента.

"Деятельность Национальной гвардии Украины направляется президентом Украины через командующего Национальной гвардии Украины, который осуществляет непосредственное руководство Национальной гвардией Украины", - говорится в документе.

В настоящий момент Нацгвардия, которая входит в систему Министерства внутренних дел, подчиняется и его главе Арсену Авакову.

Верховная рада IX созыва 29 августа на первом пленарном заседании утвердила новое правительство Украины в составе 15 министров и двух вице-премьеров. Из прежнего состава правительства посты сохранили глава МВД Арсен Аваков и министр финансов Оксана Маркарова.