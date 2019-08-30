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Зеленский предложил изменить 10 статей конституции Украины

Президент Украины считает, что необходимо наделить народ правом законодательной инициативы, а парламент - правом назначать уполномоченных Верховной рады по соблюдению конституции
Президент Украины Владимир Зеленский EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады нового созыва 19 законопроектов, ряд из которых предполагает поправки к 10 статьям конституции. Соответствующая информация опубликована на сайте парламента.

Конституционные инициативы Зеленского содержат предложение об уменьшении числа депутатов Рады с 450 до 300, которых бы выбирали по пропорциональной системе. Также глава государства считает необходимым дополнить список оснований для досрочного прекращения полномочий депутатов двумя пунктами: пропуск без уважительной причины более трети заседаний и подтверждение факта голосования вместо другого депутата. Зеленский считает, что необходимо наделить народ правом законодательной инициативы, а парламент - правом назначать уполномоченных Рады по соблюдению конституции и отдельных законов. Кроме того, предлагается исключить положения, что представлять лицо в суде может только адвокат, и расширить права президента в сфере борьбы с коррупцией.

Другие его инициативы касаются изменений в функционировании прокуратуры, судейском управлении и рассмотрении дел в Верховном суде, а также ужесточении мер по борьбе с коррупцией. Еще одним президентским законопроектом стало предложение изменить схему подчиненности Национальной гвардии, исключив из нее министра внутренних дел.

В четверг Верховная рада IX созыва начала работу. В частности, был назначен новый премьер-министр Алексей Гончарук, а новый состав кабмина парламент утвердил пакетом.

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