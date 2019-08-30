Ереванский суд арестовал экс-министра финансов Армении Гагика Хачатряна

ЕРЕВАН, 30 августа. /ТАСС/. Суд общей юрисдикции Еревана в пятницу в ходе заседания принял решение арестовать на два месяца экс-министра финансов Армении, бывшего начальника Комитета государственных доходов Гагика Хачатряна. Об этом сообщил журналистам его адвокат Ерем Саркисян.

"Суд решил избрать меру пресечения в отношении моего подзащитного - арест на два месяца", - отметил он.

Хачатрян был задержан во вторник. В пресс-релизе Службы национальной безопасности указывается, что он проходит по уголовному делу о растрате государственных средств в особо крупных размерах и превышении служебных полномочий.

Гагик Хачатрян был одной из ключевых политических фигур во время нахождения на посту президента Сержа Саргсяна (2008-2018). С 2008-го до 2014 года Хачатрян занимал должность главы Комитета государственных доходов, а с 2014-го до конца 2016 года был министром финансов республики.