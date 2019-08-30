Законодатели США выразили озабоченность состоянием демократии в Польше

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США демократ Элиот Энгел и старший республиканец в комитете Майкл Маккол направили письмо премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому, в котором призвали устранить изъяны в демократии. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе комитета.

"Мы выражаем сохраняющуюся озабоченность состоянием демократии в Польше. - говорится в обращении законодателей. - Не можем игнорировать коррозию демократии".

"Ограничения независимости судов и политизация судебной системы, посягательства на свободу выражения мнений, как, например, [бывший] закон, запрещающий говорить о причастности некоторых поляков к Холокосту, целенаправленные атаки на меньшинства размывают демократические принципы и подрывают то, что поляки жертвовали для строительства современной и демократической страны". - говорится в письме.

Сенаторы также выразили обеспокоенность попытками польских властей взять под контроль общественное вещание и НПО. "Мы хотим видеть демократию в Польше для всех", - подчеркивается в письме.