СМИ: армия Сирии согласилась прекратить огонь в Идлибе

ТАСС, 31 августа. Командование Вооруженными силами Сирии согласилось прекратить огонь в провинции Идлиб, где находится северная зона деэскалации. Об этом говорится в переданном в субботу агентством SANA заявлении военного представителя.

"Сирийская армия прекратит огонь в северной зоне деэскалации с 06:00 мск субботы, однако сохраняет за собой право отвечать на любое нарушение перемирия со стороны террористов", - отметил он.

ВС Сирии уже прекращали в одностороннем порядке военные действия в Идлибе 2 августа, однако боевики сорвали перемирие в тот же день, обстреляв окрестности города Кардаха в провинции Латакия. Несколько снарядов разорвалось в поселке Башламан, где погиб один и было ранено трое мирных граждан. 5 августа войска возобновили военные операции в ответ на нарушения перемирия со стороны боевиков.

Российский Центр по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны РФ) призвал в пятницу командиров вооруженных формирований в зоне "Идлиб" отказаться от проведения вооруженных провокаций и присоединиться к процессу мирного урегулирования в подконтрольных им районах.

Идлиб - единственный крупный регион Сирии, остающийся в руках вооруженных группировок. Большую часть провинции сейчас контролируют банды террористов из "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ). В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда из других районов страны могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся добровольно сложить оружие. В зону входит собственно провинция Идлиб и части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо.

В пятницу, накануне перемирия, сирийская армия объявила об освобождении города Эт-Таманаа и его окрестностей от бандформирований после осады, длившейся две недели. Установление контроля над этим городом и соседними с ним высотами открыло войскам путь на север долины Сахль-эль-Габ для защиты расположенных вдоль реки Оронт мирных селений от террористов.