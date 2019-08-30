Politico: личная помощница Трампа была уволена за комментарии о его детях

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Личная помощница президента США Дональда Трампа Мадлен Вестерхаут была вынуждена подать заявление об уходе за комментарии о его дочерях Иванке и Тиффани. Об этом сообщила в пятницу в газета Politico со ссылкой на два источника.

По ее свидетельству, 28-летняя Вестерхаут пару недель назад похвасталась в компании с журналистами, что у Дональда Трампа с ней отношения лучше, чем с Иванкой и Тиффани. Кроме того, Вестерхаут сказала, что глава администрации США не любит фотографироваться с Тиффани, поскольку считает ее слишком полной. Наконец, Вестерхаут пошутила, что Трамп иной раз не может отличить свою дочь Тиффани от других людей в толпе. Эти высказывания прозвучали 17 августа на встрече с прессой в режиме не для печати, которую Вестерхаут и заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли провели за ужином с несколькими представителями прессы в штате Нью-Джерси близ имения Трампа в Бедминстере, где тот проводил отпуск.

Судя по нынешней публикации, Вестерхаут поделилась с журналистами сведениями, которые в итоге стоили ей работы, пока Гидли отлучался с ужина, чтобы дать интервью телекомпании Fox. "Она выпила пару рюмок и разоткровенничалась с репортерами в нехарактерно неосмотрительной манере", - заявил о действиях бывшей личной помощницы главы администрации США один из источников "Политико". В свою очередь представитель американской администрации обвинил участников ужина с Вестерхаут и Гидли в предании огласке как минимум части услышанного, что полностью противоречит правилам проведения таких мероприятий для прессы. "Это был ужин в режиме не для печати, и пресса вопиющим образом нарушила договоренность", - подчеркнул этот американский чиновник. Вестерхаут якобы "засветил" руководитель группы корреспондентов газеты The Washington Post при Белом доме Фил Ракер.

Отвечая в пятницу на вопросы журналистов в Белом доме, Трамп по сути подтвердил, что Вестерхаут уволили за оглашение подробностей личной жизни первой семьи Америки. Он назвал ее высказывания "немного ранящими". "Я люблю [свою дочь] Тиффани", - заверил президент.

Ранее Politico писала, что Вестерхаут в последнее время пыталась расширить круг своих обязанностей в Белом доме, в том числе заниматься чуть ли не организацией зарубежных поездок президента. Подобные ее действия вызывали недовольства других сотрудников аппарата Белого дома. Последней каплей будто бы и стали откровения Вестерхаут на встрече с прессой 17 августа. Когда вскрылось, что Вестерхаут позволила себе подобные высказывания, в Белом доме начали активно обсуждать ее неизбежное увольнение. В результате Вестерхаут в четверг пришлось подать заявление об уходе.