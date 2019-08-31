На странице сайта Трампа с ошибкой 404 изображена Хиллари Клинтон в роли президента США

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Страница сайта предвыборного штаба Дональда Трампа с так называемой Ошибкой 404 (запрашиваемая страница не найдена) содержит насмешливое изображение соперницы американского лидера на выборах 2016 года Хиллари Клинтон в роли президента США. На это в пятницу обратила внимание газета The Hill.

При попытке зайти на несуществующую страницу сайта предвыборной кампании Трампа появляется фотоколлаж с Клинтон, стоящей на фоне Капитолия за трибуной с президентской печатью. Рядом расположена надпись: "Ой! Это странно. Вы ищете что-то, чего не существует.... Попробуйте вернуться на главную страницу".

Как отмечает издание, неизвестно, давно ли это изображение помещено на сайт, однако американские СМИ обратили на него внимание только сейчас. Предвыборный штаб Трампа пока не прокомментировал эту шутку.

По итогам состоявшегося 8 ноября 2016 года голосования на выборах республиканец Дональд Трамп одержал победу, заручившись поддержкой 304 членов коллегии выборщиков, а Клинтон - 227 голосами. При этом по общему числу голосов избирателей экс-госсекретарь опередила соперника в пропорции 48,07% против 45,99%, что означало преимущество почти в 3 млн голосов, однако из-за действующей в США системы непрямых выборов это не сыграло никакой роли.

Клинтон, проигравшая выборы, позднее неоднократно утверждала, что причиной поражения стал разразившийся в 2015 году "почтовый скандал" вокруг ее служебной переписки, а также якобы имевшее место вмешательство РФ в выборы в США на стороне республиканца.