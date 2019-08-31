СМИ: Токио заявил протест Сеулу из-за посещения южнокорейскими депутатами спорных островов

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Правительство Японии заявило в субботу протест Южной Корее из-за посещения депутатами республики островов Такэсима (Токто), на которые претендует Токио. Об этом сообщило агентство Kyodo.

"Это является совершенно неприемлемым и вызывает крайнее сожаление", - приводит агентство слова представителя японского правительства. Отмечается, что протест был передан южнокорейской стороне по дипломатическим каналам.

Группа южнокорейский парламентариев в субботу посетила острова Такэсима, которые являются предметом территориального спора между двумя государствами. Чиновники Южной Кореи периодически совершают такие поездки, что неизменно вызывает острую реакцию японских властей.

Япония утверждает, что Южная Корея незаконно оккупировала эти территории, включенные в состав Японской империи в 1905 году. Южнокорейские власти, как и руководство КНДР, заявляют, что этот крошечный архипелаг всегда входил в состав корейского государства.