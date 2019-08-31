В Британии пройдут демонстрации против решения премьера приостановить работу парламента

ЛОНДОН, 31 августа. /ТАСС/. Сотни тысяч человек, как ожидается, выйдут в субботу на улицы британских городов, чтобы выразить свое несогласие с планами премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона приостановить работу парламента. По информации газеты The Guardian , акции протеста запланированы в Лондоне, Бирмингеме, Манчестере, Ливерпуле, Ньюкасле-апон-Тайне, Суонси, Бристоле, Глазго.

Поддержку демонстрациям выразил лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин, заявив, что люди имеют право выражать свое несогласие с действиями, предпринимаемыми главой правительства, которые он расценивает как угроза демократии. "Общественное возмущение тем, как Борис Джонсон уничтожил демократию, было оглушающим. Люди правы, что выходят на улицы, я призываю всех присоединиться к демонстрациям в Лондоне и по всей стране", - написал политик в Twitter.

Королева Елизавета II официально одобрила 28 августа приостановку работы парламента Великобритании по запросу премьер-министра Бориса Джонсона. Отсрочка заседаний парламента должна вступить в силу "не ранее понедельника, 9 сентября, и не позднее четверга, 12 сентября 2019 года" и продлиться "до понедельника, 14 октября 2019 года".

Джонсон при этом отверг утверждение, что данный шаг направлен на то, чтобы помешать депутатам заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Парламентарии от Лейбористской партии и их коллеги из других партий, в том числе в лагере консерваторов, подвергли резкой критике это решение, не исключив объявления вотума недоверия правительству и созыва всеобщих досрочных выборов.