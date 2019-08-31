В Раде заявили, что информация об обмене должна быть распространена постфактум

КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Информация об обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной должна быть распространена после совершения самого факта. Об этом в субботу журналистам заявил новоизбранный председатель украинского парламента Дмитрий Разумков.

"Тут (в теме обмена - прим. ТАСС) нет места пиару. Тут иногда лучше, чтобы мы узнали информацию постфактум, увидели парней и девушек дома <...>", - отметил он.

Он считает, что информацию о совершении факта обмена "должна будет выйти из офиса президента [Украины Владимира Зеленского], потому что они прикладывают главные усилия для этого процесса". О деталях обмена Разумков давать комментарии отказался, выразив надежду на то, "что все будет нормально".

В ночь с 29 на 30 августа украинские СМИ распространили информацию, что обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной произойдет в пятницу. При этом журналисты ссылались на Facebook нового генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки, который сделал перепост со страницы малоизвестной украинской активистки, заявившей о начале обмена и о скором прибытии арестованных в России украинцев в аэропорт Киева. Сразу после этого их родственники и представители СМИ съехались в аэропорт в ожидании сограждан.

Однако в тот же день офис президента Украины опроверг информацию о том, что процесс взаимного обмена удерживаемых лиц между Киевом и Москвой завершен. Позже в Службе безопасности Украины также заявили, что обмен не состоится в пятницу, а его окончательная дата пока не определена. Аналогичную информацию - о том, что обмен будет в другой день, - подтвердил ТАСС и адвокат нескольких находящихся на Украине граждан России Валентин Рыбин.

В дальнейшем пост генерального прокурора, взбудоражившего общественность двух стран, был удален без каких-либо пояснений или извинений.