Тысячи полицейских и военных направлены на восток Индонезии, где вспыхнули беспорядки

СИНГАПУР, 31 августа. /ТАСС/. Власти Индонезии направили дополнительно около 2,5 тыс. полицейских и военнослужащих в восточные районы страны, где почти две недели продолжаются массовые беспорядки на почве ксенофобии. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении официального представителя правоохранительных органов республики Дэди Прасетио.

"Им поручено восстановить общественный порядок и взять под охрану жизненно важные объекты", - сообщил полицейский.

По его словам, дополнительные силы правопорядка направлены в Джаяпура (административный центр провинции Папуа), где складывается наиболее напряженная ситуация. В течение последних нескольких дней в городе проходят демонстрации, участники которых громят торговые точки, гостиницы, пытаются захватить административные здания. Ежедневно там происходят столкновения с полицейскими, которые для защиты применяют спецсредства - резиновые пули и слезоточивый газ.

Ранее власти уже отправили на восток страны около 1,5 тыс. сотрудников органов правопорядка.

Формальным поводом для акций протеста послужил инцидент 18 августа во втором по величине городе страны Сурабая (административный центр провинции Восточная Ява). По свидетельству очевидцев, студенты яванцы, представители крупнейшей этнической группы, начали оскорблять, а затем избивать учащихся из провинций Папуа и Западное Папуа. По их словам, папуасы отказывались праздновать отмечаемый 17 августа День независимости, а также порвали национальные флаги.

В 1961 году после прекращения голландской колонизации Папуа объявило о своей независимости. Однако власти Индонезии к 1969 году установили свой контроль над территорией, который сохраняется по настоящее время. Статус индонезийской автономной провинции Папуа получило в 2003 году. До сих пор там действует сепаратистская группировка, выступающая за отделение от Индонезии. Последний крупный теракт был совершен в конце прошлого года, когда боевики убили 19 рабочих, строивших в провинции мост.