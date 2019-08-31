Британские СМИ сообщили о конфликте между премьером и министром финансов страны

ЛОНДОН, 31 августа. /ТАСС/. Британские СМИ сообщили в субботу о конфликте, возникшем между премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и министром финансов Саджидом Джавидом. По информации телекомпании Sky News и телерадиовещательной корпорации Би-би-си, причиной выяснения отношений стало внезапное увольнение одного из ближайших советников главы Минфина Сони Хан.

Как пишет Sky News, девушку уволили после совещания в резиденции премьера в минувший четверг, причем к выходу из здания на Даунинг-стрит, 10 ее сопроводил полицейский. Причиной увольнения, по информации телеканала, стала недавняя утечка в СМИ деталей подготовленного правительством плана действий на случай "жесткого" Brexit. Детали операции под кодовым названием Yellowhammer были опубликованы в середине августа газетой Times. Главный советник Джонсона, Доминик Каммингс, по данным Sky News, установил, что именно Хан стала источником утечки.

При этом сама Сони Хан решительно отвергает эти обвинения, а ее начальник Джавид вообще не был предупрежден о предстоящем увольнении.

В свою очередь министр финансов в интервью Би-би-си в субботу заявил, что у него "фантастические отношения" с премьер-министром. Однако телерадиовещательная корпорация со ссылкой на источник в правительстве сообщает, что этот конфликт произошел в очень неподходящий момент, всего за несколько дней до запланированного на следующую неделю объявления Джавидом масштабного плана государственных расходов нового правительства, пришедшего к власти всего пять недель назад.