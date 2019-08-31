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Зеленский уволил 16 глав районных администраций в Днепропетровской области

В распоряжениях указано, что они уволены "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины", то есть пятого президента страны Петра Порошенко

КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский уволил 16 глав районных государственных администраций в Днепропетровской области. Соответствующие распоряжения размещены на сайте главы государства.

В них указано, что главы уволены "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины", то есть пятого президента страны Петра Порошенко.

Ранее Зеленский уволил глав районных администраций в Киевской, Житомирской, Николаевской, Львовской, Донецкой, Луганской, Волынской, Запорожской, Закарпатской, Хмельницкой, Харьковской, Херсонской, Ровенской, Черновицкой, Черкасской, Тернопольской, Полтавской, Сумской, Одесской и Кировоградской областях.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичЗеленский, Владимир Александрович
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