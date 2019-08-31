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Кризис на Украине

В Донецке открыли памятник первому главе ДНР Александру Захарченко

Почтить его память пришли более двух тысяч человек
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© Валентин Спринчак/ТАСС

ДОНЕЦК, 31 августа. /ТАСС/. Памятник первому главе Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко открыли в Донецке в годовщину его гибели. В республике в этот день проходят памятные мероприятия.

В церемонии открытия памятника Захарченко и в митинге-реквиеме принимал участие действующий глава республики Денис Пушилин. "Захарченко вошел в историю как человек, который боролся за свободу, за независимость и благополучие граждан республики. Его имя вписано золотыми буквами в историю Донбасса", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

Почтить память первого главы ДНР пришли более двух тысяч человек. Кроме того, в мероприятиях памяти приняли участие делегация из России, глава Луганской народной республики Леонид Пасечник, представители Южной Осетии и Абхазии.

Ранее площадь перед зданием Дома правительства в центре Донецка получила имя Александра Захарченко.

Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате теракта в кафе в центре Донецка. При взрыве также скончался его телохранитель, ранения получили 12 человек. Почти сразу же по итогам предварительного расследования было установлено, что диверсию организовали сотрудники СБУ при участии западных спецслужб.

Теги
АбхазияУкраинаРоссияЮжная ОсетияКризис на УкраинеЗахарченко, Александр ВладимировичПасечник, Леонид ИвановичПушилин, Денис Владимирович
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