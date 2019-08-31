В Донецке открыли памятник первому главе ДНР Александру Захарченко

ДОНЕЦК, 31 августа. /ТАСС/. Памятник первому главе Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко открыли в Донецке в годовщину его гибели. В республике в этот день проходят памятные мероприятия.

В церемонии открытия памятника Захарченко и в митинге-реквиеме принимал участие действующий глава республики Денис Пушилин. "Захарченко вошел в историю как человек, который боролся за свободу, за независимость и благополучие граждан республики. Его имя вписано золотыми буквами в историю Донбасса", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

Почтить память первого главы ДНР пришли более двух тысяч человек. Кроме того, в мероприятиях памяти приняли участие делегация из России, глава Луганской народной республики Леонид Пасечник, представители Южной Осетии и Абхазии.

Ранее площадь перед зданием Дома правительства в центре Донецка получила имя Александра Захарченко.

Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате теракта в кафе в центре Донецка. При взрыве также скончался его телохранитель, ранения получили 12 человек. Почти сразу же по итогам предварительного расследования было установлено, что диверсию организовали сотрудники СБУ при участии западных спецслужб.