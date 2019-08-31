В Европарламенте заявили, что Башар Асад выступает за возобновление диалога с Францией

ПАРИЖ, 31 августа. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад считает необходимым восстановить добрые отношения с Францией. Об этом в субботу сообщил на своей странице в Twitter французский депутат Европейского парламента Тьерри Мариани. Он возглавляет находящуюся в Сирии делегацию партии "Национальное объединение".

"Мы готовы к возобновлению диалога с Францией, страной, с которой у нас есть общность истории и с которой мы преследуем единые цели в борьбе против терроризма", - цитирует сирийского лидера Мариани. Это сообщение сопровождено кратким видеороликом без звука, на котором запечатлена встреча Асада с делегацией французской правой партии.

Отсутствие логики

В то же время, согласно Мариани, Асад заявил на встрече, давая оценку действиям официального Парижа: "Франция не намерена репатриировать находящихся в Сирии собственных граждан-террористов, так как они представляют для нее слишком большую опасность. Она хочет, чтобы они оставались в Сирии, но они занимают часть сирийской территории и навязывают свои законы населению. Где же здесь логика?"

Асад также подверг критике политику Европейского союза и Франции в отношении принятых ею многочисленных мигрантов. "Сирия в настоящее время борется за то, чтобы защитить свою идентичность. Я не понимаю более действий Европы, которая уже отказалась от защиты своей идентичности и согласилась на то, чтобы подчиниться требованиям тех людей, которых она приняла на своей территории и которые намерены навязать ей иной образ жизни", - заявил также сирийский лидер.

Прямой диалог

Мариани в своем сообщении подчеркнул, что встреча с Асадом "продлилась около двух часов, носила прямой и откровенный характер".

Визит "Национального объединения" в Сирию, начавшийся 27 августа, продлится по 1 сентября включительно. В состав возглавляемой Мариани делегации входят евродепутаты Виржини Жорон и Николя Бэ, а также Андреа Котарак, в прошлом состоявший в левом движении "Неподчинившаяся Франция", а затем поддержавший "Национальное объединение" на выборах в Европарламент.

Как сообщил перед выездом из Парижа Мариани, делегация "проведет в Сирии встречи с политическими деятелями, предпринимателями, деятелями культуры, представителями духовенства". Евродепутат подчеркнул при этом, что Сирия "является страной, которая вот уже восемь лет ведет отважную и успешную борьбу против исламистских террористов".