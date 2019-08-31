В Тегеране назвали условия возвращения к ядерной сделке

ТЕГЕРАН, 31 августа. /ТАСС/. Тегеран вернется к исполнению всех своих обязательств по ядерной сделке, если будут сняты ограничения на экспорт нефти и банковскую деятельность. Об этом в субботу заявил заместитель главы иранского МИД Аббас Арагчи.

"Для полного возвращения Ирана к ядерной сделке необходимо выполнение требований Тегерана в вопросах экспорта нефти и банковской сфере", - цитирует Арагчи агентство IRNA. По его словам, "в ходе саммита Группы семи (G7) [в Биаррице] президент Франции Эмманюэль Макрон провел переговоры с главой США Дональдом Трампом, в ходе которых американская сторона продемонстрировала некоторую уступчивость в вопросе разрешения экспорта иранской нефти".

В пятницу газета The Wall Street Journal сообщила, что дипломаты стран Евросоюза поддерживают предложения Макрона позволить Ирану продавать некоторые объемы нефти в обмен на ряд серьезных обязательств. Как отмечает издание, речь идет о плане, который президент Франции изложил Трампу на встрече во время саммита G7 во французском Биаррице. Как констатирует издание, пока нет ясности относительно того, какой позиции будет придерживаться Трамп.

8 мая 2018 года США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и ввели против Ирана ряд экономических санкций, добиваясь, в частности, полной остановки его нефтяного экспорта. Также под давлением Вашингтона Тегеран был отключен от системы международных расчетов SWIFT, что серьезно затруднило финансовые взаимоотношения иранского бизнеса с иностранными партнерами.