Президент Польши на встрече с Зеленским выступил за сохранение санкций в отношении России

ВАРШАВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда выступил за сохранение введенных в отношении России санкций. Об этом он заявил в субботу на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я заверил президента, что он может рассчитывать на мою поддержку, если говорить о суверенитете и территориальной целостности Украины", - сказал он, раскритиковав политику Россию.

"Мы считаем, что политика санкций должна продолжаться. Это самый мирный способ заставить страну соблюдать международное право, которое сейчас не соблюдается", - сказал он.

По словам Дуды, с Зеленским они обсудили также вопрос обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. "Если бы это удалось, это стало бы важным шагом для нормализации ситуации и завершения российско-украинского конфликта", - отметил он.