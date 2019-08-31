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Зеленский: cанкции ЕС против России без выполнения "Минска" могут только расширяться

После переговоров с Анджеем Дудой президент Украины сообщил о "координации совместных шагов" для прекращения войны в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда EPA-EFE/WOJCIECH OLKUSNIK
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда
© EPA-EFE/WOJCIECH OLKUSNIK

КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Украина и Польша обсудили вопрос конфликта в Донбассе и усиления санкционного давления на Россию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве.

"Мы скоординировали совместные шаги для прекращения войны в Донбассе. Наша позиция - без выполнения минских договоренностей и возобновления территориальной целостности в международно признанных границах санкции ЕС могут пересматриваться только в сторону их усиления, а не наоборот", - отметил он.

Теги
УкраинаРоссияПольшаКризис на УкраинеСанкции в отношении РоссииДуда, АнджейЗеленский, Владимир Александрович
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