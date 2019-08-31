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Зеленский предложил установить на границе Украины и Польши мемориал примирения

Он также заявил, что готов разблокировать получение разрешения поляками на проведение поисковых работ на Украине

КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал "разблокировать" сотрудничество с Польшей по историческим вопросам, объединяющим две страны, а на границе установить мемориал примирения. Об этом он заявил в субботу по итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве.

"Я готов разблокировать получение разрешения [поляками] на проведение поисковых работ на Украине <...> Я предложил сотрудничать и на границе установить совместный мемориал примирения", - отметил Зеленский.

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УкраинаПольшаЗеленский, Владимир Александрович
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