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Президент Польши: Варшава хочет, чтобы Украина была ближе к ЕС и НАТО

Анджей Дуда выразил надежду на развитие торгового обмена и экономического сотрудничества с Киевом

ВАРШАВА, 31 августа. /ТАСС/. Польша выступает за то, чтобы Украина сблизилась с Европейским союзом и НАТО. Об этом заявил в субботу президент республики Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы хотим, чтобы Украина была ближе к ЕС и НАТО, - сказал он. - И я верю, что президент Зеленский хочет, чтобы его страна была частью свободного мира".

В области двустороннего сотрудничества Дуда выразил надежду на развитие торгового обмена и экономического сотрудничества с Украиной, а также на развитие взаимодействия в сфере безопасности.

По словам Дуды, команда Зеленского по итогам последних выборов получила возможность реализации своей политики и программы. Президент Польши пожелал Зеленскому, чтобы уровень жизни в его стране повышался и "Украина, приближалась с точки зрения качества демократии, судебной системы и других параметров к стандартам ЕС".

Теги
УкраинаПольшаДуда, АнджейЗеленский, Владимир Александрович
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