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Украина и Польша выступили за сотрудничество в энергетике в "треугольнике" с США

Владимир Зеленский назвал "Северный поток-2" "неприемлемым"

КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Украина и Польша выступают за диверсификацию источников энергоснабжения, в том числе при сотрудничестве с США. Об этом в субботу заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве.

"Мы уделили внимание вопросам энергетического сотрудничества. Тут мы говорим с Польшей единым голосом: "Северный поток-2" является неприемлемым и несет в себе угрозы для всей Европы. Одновременно выступаем за диверсификацию источников энергоснабжения и за энергетическое сотрудничество в треугольнике "Польша-США-Украина", - отметил глава государства.

Теги
УкраинаСШАПольшаДуда, АнджейЗеленский, Владимир Александрович
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