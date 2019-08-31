Украина и Польша выступили за сотрудничество в энергетике в "треугольнике" с США

КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Украина и Польша выступают за диверсификацию источников энергоснабжения, в том числе при сотрудничестве с США. Об этом в субботу заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве.

"Мы уделили внимание вопросам энергетического сотрудничества. Тут мы говорим с Польшей единым голосом: "Северный поток-2" является неприемлемым и несет в себе угрозы для всей Европы. Одновременно выступаем за диверсификацию источников энергоснабжения и за энергетическое сотрудничество в треугольнике "Польша-США-Украина", - отметил глава государства.