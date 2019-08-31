Президент Молдавии призвал прекратить споры о названии родного языка

КИШИНЕВ, 31 августа. /ТАСС/. День родного языка отмечают в субботу в Молдавии - с утра во всех городах проходят литературные чтения, презентации книг и концерты. Также в этот день в Кишиневе можно бесплатно посетить многие музеи, выставки и галереи. По случаю праздника члены правительства, депутаты парламента и другие общественные деятели приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику самому прославленному молдавскому правителю Штефану Великому.

Беседовавших с журналистами политиков в этот день не отпускали без ответа на вопрос: "На каком языке вы говорите?", который здесь стал определяющим. Согласно конституции страны, государственным является молдавский, который идентичен румынскому. Однако сторонники вхождения Молдавии в состав Румынии, проевропейские политики или просто школьники, которые учатся по новым программам, на такой вопрос однозначно ответят, что язык называется румынским.

В своем обращении по случаю праздника президент Молдавии Игорь Додон призвал граждан страны к примирению. "Я хочу, чтобы все мои сограждане примирились с мыслью о том, что мы говорим на одном из самых красивых языков в мире. Говорим ли мы на молдавском языке (как предпочитает большинство молдаван, и это прямо указано в конституции), или мы говорим на румынском языке (как предпочитают многие другие граждане) - это тот же язык, и он наш. Мы не должны разделять язык, который нас объединяет", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Глава республики выразил сожаление, что в течение нескольких десятилетий название языка остается причиной напряженности и недопонимания среди граждан. "Языковая проблема стала настолько чувствительной в Республике Молдова, что любая инициатива, касающаяся ее, имела противоречивые последствия и становилась токсичной для общества. Поэтому, возможно, наиболее подходящее решение - это сосредоточиться сегодня не на форме, а на фоне, не на названии, а на качестве речи, и позволить молдавскому народу, как истинному хозяину языка, "ковать" его так, как он это делал веками", - призвал Додон.

История праздника

Праздник был учрежден в 1990 году после того, как на волне перестройки по требованию творческой интеллигенции парламент провозгласил молдавский государственным языком и перевел его на латинскую графику вместо использовавшейся ранее кириллицы. Это решение не положило конец спорам вокруг языка - вскоре представители интеллигенции потребовали заменить его название в конституции с молдавского на румынский. Они привели аргументы, что молдавский - диалект современного румынского литературного языка.

Часть ученых в Кишиневе не согласилась с этим мнением, высказав доводы, что молдавский сформировался в древности, когда Румынии как государства еще не было.

В 2013 году споры вокруг языка разгорелись с новой силой после того, как Конституционный суд Молдавии провозгласил румынский официальным языком, ссылаясь на "превалирование текста Декларации о независимости", в которой упоминался румынский, над конституцией. При этом в основной закон не были внесены соответствующие изменения.

Принятое в 1989 году парламентом решение объявить государственным молдавский язык привело не только к спорам вокруг его названия, но и эскалации напряженности в обществе. Население Приднестровья и Гагаузии посчитало себя ущемленным и потребовало узаконить в качестве второго государственного языка русский, на котором разговаривает более трети населения республики. Под их давлением парламент пошел на уступки и объявил русский языком межнационального общения. Но напряженность вылилась в приднестровский вооруженный конфликт и раскол страны.