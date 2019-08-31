СМИ: израильские обстрелы привели к пожарам в районе Шебаа на границе с Ливаном

БЕЙРУТ, 31 августа. /ТАСС/. Израильские войска открыли в субботу артиллерийский огонь по пограничной местности на юге Ливана, что привело к возникновению пожара в лесных районах. Об этом сообщило агентство Al-Watania.

По его информации, израильские военнослужащие обстреливали местность из пулеметов и орудий в течение двух часов. В результате разрыва снарядов загорелись деревья в дубовых рощах возле ферм Шебаа. Ночью израильтяне также вели обстрел пограничных районов из опасений, что на этом участке границы отряды шиитской милиции "Хезболлах" могут предпринять вооруженную вылазку.

Как передает телеканал Al-Manar, миротворцы из состава Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) усилили в субботу патрулирование границы. По его сведениям, рядом с постом голубых касок в Бастаре разорвался израильский снаряд, но никто из миротворцев не пострадал.

В пятницу истребители израильских ВВС совершали интенсивные разведывательные полеты над южными районами страны. Израильские самолеты имитировали воздушные атаки на населенные пункты, расположенные в окрестностях города Тир и рядом с мысом Эн-Накура. В среду военнослужащие ливанской армии открыли огонь по трем израильским беспилотным летательным аппаратам, нарушившим границу. Один из беспилотников появился в небе над пограничным районом Эдейса, а два других поблизости от города Кафр-Кила. Открытый с земли интенсивный огонь заставил БПЛА повернуть обратно в сторону Израиля. Командование ВС Ливана ранее отдало приказ войскам, размещенным на юге страны, сбивать БПЛА противника, вторгающиеся в воздушное пространство Ливана.

Во вторник Высший совет обороны Ливана, заседание которого состоялось под председательством президента Мишеля Ауна, подтвердил "право ливанцев использовать все средства для отражения израильских нападений".

МИД республики направил жалобу в Совет Безопасности в ответ на неоднократные нарушения Израилем режима прекращения огня, установленного на совместной границе резолюцией 1701 СБ ООН после конфликта в 2006 году. По данным внешнеполитического ведомства Бейрута, израильские ВВС и ВМС за два месяца 481 раз вторгались в воздушное и морское пространство Ливана.