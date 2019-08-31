Зеленский на примере изобретения керосиновой лампы рассказал о дружбе Украины с Польшей

ВАРШАВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский на примере изобретения керосиновой лампы рассказал президенту Польши Анджею Дуде о значительных перспективах польско-украинского сотрудничества.

"Я хочу вспомнить одно очень символичное событие. В 1853 году во Львове Игнаций Лукасевич и Ян Зег изобрели керосиновую лампу. Это значительный пример того что, когда поляки и украинцы работают плечом к плечу, в этом мире становится значительно светлее", - сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи с Дудой в Варшаве.

По мнению главы украинского государства, этот пример подтверждает возможность достижения значительных результатов в ходе сотрудничества между странами. "Поэтому я уверен, что партнерство и дружба Украины и Польши имеют не просто значительные перспективы, но и стратегическое измерение", - заявил Зеленский.

Президент Польши с улыбкой отреагировал на слова главы украинского государства.

Зеленский также поблагодарил Дуду за приглашение, и отметил, что между главами государств состоялся "очень приятный разговор".

31 августа президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу с двухдневным официальным визитом.