Армия Судана назвала претендентов на посты министров обороны и внутренних дел страны

КАИР, 31 августа. /ТАСС/. Армия Судана обнародовала в субботу имена претендентов на посты министров обороны и внутренних дел в правительстве Абдаллы Хамдука. Об этом сообщил представитель Суверенного совета Шамс ад-Дин Каббаши, передает телеканал Al Hadath.

"Генерал-лейтенант Джамаль Омар (ранее входил в состав Военного совета) выбран на пост главы оборонного ведомства, Идрис ат-Тарифи - МВД, - сообщил он. - Мы представим других кандидатов, если премьер-министр отвергнет этих".

Согласно достигнутому армией и оппозицией политическому соглашению, альянс "За свободу и перемены" получил право определить премьера и большинство членов кабинета за исключением министра обороны и внутренних дел, кандидатуры которых выдвигают военные. По договоренности сторон, после оглашения премьером своего списка у Суверенного совета будут сутки на его утверждение. В случае положительного решения к присяге новый кабинет приведут уже на следующий день. "Объявление состава правительства - прерогатива премьера, и выбор будет сделан из представленного оппозицией списка", - отметил он.

На минувшей неделе оппозиционный альянс передал главе кабмина список из 49 кандидатов на 14 министерских должностей и 16 претендентов на кресла глав пяти специализированных советов правительства. После этого без объяснения причин оглашение состава нового правительства Судана было на некоторое время отложено.

Вызванная 20-летними санкциями тяжелая экономическая и финансовая ситуация в Судане усугубилась после провозглашения в 2011 году независимости Южного Судана, обернувшейся для Хартумом потерей ряда нефтеносных районов. На фоне сильнейшей инфляции, девальвации национальной валюты, стремительного роста цен на основные продукты питания, острого дефицита товаров в конце прошлого года в стране начались массовые акции протесты, которые привели в конечном итоге к военному перевороту 11 апреля этого года. Армия отстранила правившего 30 лет президента Омара аль-Башира, взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции.

В текущем месяце Военсовет и "Альянс" после длившихся несколько месяцев сложных переговоров и разногласий пришли к долгожданному соглашению по распределению властных полномочий, а 21 августа в Судане начал действовать управляющий Суверенный совет в составе 11 военных и гражданских представителей. В тот же день был приведен к присяге новый глава правительства.